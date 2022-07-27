Украина попросила США поставить сжиженный газ по ленд-лизу

Денис Шмыгаль. Фото: twitter.com/Denys_Shmyhal

Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что кабмин страны попросил правительство Соединенных Штатов предоставить Украине газ по программе ленд-лиза, передает "Экономическая правда".

По словам Шмыгаля, они продолжают готовиться к самой сложной зиме в истории Украины. Власти страны находятся в поиске возможных инструментов, чтобы быть готовыми к вероятным сценариям.

"Приняли обращение правительства Украины к правительству Соединенных Штатов Америки о предоставлении нашему государству "газового ленд-лиза" для стабильного прохождения отопительного сезона", – написал премьер Украины в своем Telegram-канале.

Ранее президент США Джо Байден подписал закон о поставках Украине вооружений по ленд-лизу. Документ упрощает оказание военной помощи Киеву. Закон призван "наделить президента США более широкими полномочиями для заключения с правительством Украины соглашений о предоставлении во временное пользование военной техники и имущества для защиты гражданского населения от российского вторжения и других целей".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1980380-ukraina-poprosila-ssha-postavit-szhizhennyy-gaz-po-lend-lizu/