Зеленский получил от Джонсона награду имени Уинстона Черчилля

Борис Джонсон вручил награду Владимиру Зеленскому. Фото: twitter.com/10DowningStreet

Объявивший об отставке премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вручил украинскому президенту Владимиру Зеленскому премию Уинстона Черчилля за лидерские качества.

"Премьер-министр Борис Джонсон отметил президента Владимира Зеленского наградой сэра Уинстона Черчилля за лидерство и невероятное мужество, неповиновение и достоинство перед варварским вторжением Путина. Великобритания всегда будет с Украиной", – говорится на странице британского премьера в Twitter.

Президент Украины отреагировал на вручение награды и сказал, что это для него "чрезвычайная честь".

"Эта награда была бы невозможна, если бы весь украинский народ не поднялся на защиту свободы от тирании, которая пытается вернуть нас к худшему <…> Мы способны остановить любое зло, угрожающее нашей свободе. Только общего лидерства всего свободного мира может хватить для этого", – сказал Зеленский во время видеоконференции.

Ранее СМИ сообщали, что Борис Джонсон намерен совершить прощальный визит в Украину прежде чем уйти с поста премьера Великобритании.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1980330-zelenskiy-poluchil-ot-dzhonsona-nagradu-imeni-uinstona-cherchillya/