Турция выразила готовность помочь расчистить от мин коридоры для судов с зерном в Черном море

Ибрагим Калын. Кадр из видео: YouTube/DW Türkçe

Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что они готовы помочь расчистить коридоры от мин для движения судов с украинским зерном в Черном море, передает РИА Новости со ссылкой на турецкое издание Star.

"Киевская администрация создаст три коридора [в Черном море для движения судов с украинским зерном]. Мы будем готовы помочь расчистить эти коридоры [от мин], но у них видна готовность сделать это самим", - сказал Калын.

Напомним, 22 июля представители Украины и России подписали в Стамбуле соглашение по возобновлению экспорта украинского зерна. При подписании документа присутствовали президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Проблемы с экспортом украинского зерна в другие страны начались после войны в Украине. И Украина с Россией продолжительное время не могли прийти к соглашению.

В ООН предостерегали, что полная остановка экспорта зерна из Украины может привести к голоду во всем мире и продовольственному кризису.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1980223-turtsiya-vyrazila-gotovnost-pomoch-raschistit-ot-min-koridory-dlya-sudov-s-zernom-v-chernom-more/