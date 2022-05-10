"Снохи проверили постель": казахстанка не может доказать мужу, что была девственницей до свадьбы

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Маржан родилась и выросла в Южном Казахстане. Родители с малых лет воспитывали ее в строгости. Учили чтить традиции и обычаи своего народа. Мама часто говорила о девичьей чести и гордости. Поэтому девушка вышла замуж невинной, однако доказать это своему супругу не смогла, передает корреспондент NUR.KZ.

Маржан познакомилась с Дастаном совершенно случайно. Молодой человек помог ей донести тяжелый чемодан на вокзале. Их общение продолжилось в поезде. Позже они обменялись контактами и попрощались. Девушка с нетерпением ждала звонка.

"Дастан позвонил мне через неделю после нашей встречи. Я даже начала думать, что он обо мне забыл. Мы созванивались каждый день, он стал мне очень дорогим человеком. Несколько раз приезжал в мой город, он жил в соседнем поселке. Потом мы начали встречаться. Уже через год поженились", - рассказывает Маржан.

Свадьба прошла хорошо. Родители жениха организовали торжество на высшем уровне. Маржан очень волновалась, ей было страшно думать о первой брачной ночи.

"Мы с Дастаном встречались почти год. Однако интимных отношений у нас не было, он никогда не сомневался в моей невинности. В первую брачную ночь мне было очень больно, я не могла терпеть. Но крови не было. Сначала муж не обратил на это внимания, он верил мне. На утро в нашу спальню пришли снохи, они стали проверять постель. Пятен не нашли, подняли шум, стали наговаривать на меня", - делится казахстанка.

Маржан не смогла ничего ответить, она только плакала. Благо, свекровь защитила ее, успокоила своих родственников. Она по специальности врач, утверждала, что у многих женщин так бывает.

"Благодаря свекрови скандал утих. Однако из-за этого шума отношение мужа ко мне изменилось. Дастан стал чужим человеком. Я думаю, что сноха настроила супруга против меня. Муж грубит мне, не советуется со мной. Сейчас мы женаты всего три месяца, но он уже не спешит домой после работы. Я чувствую, что он мне не верит, а мне всегда хотелось создать счастливую семью", - говорит девушка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/stories/1968279-snohi-proverili-postel-kazahstanka-ne-mozhet-dokazat-muzhu-chto-byla-devstvennitsey-do-svadby/