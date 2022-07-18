Греческие танкеры увеличили поставки российской нефти в Индию и Китай на фоне санкций ЕС

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Греческие танкеры, которые задействованы в перевозке нефти, начали отгружать из России рекордное количество нефти в Китай и Индию, передает The Wall Street Journal.

Владельцы танкеров намерены отгрузить максимальное количество российской нефти перед тем, как 5 декабря вступят в силу энергетические санкции ЕС.

По данным компании Vortexa, за последнее время резко возросли поставки топлива из России в Китай и Индию. КНР в июне увеличила потребление с 670 тыс. баррелей в день до 1,13 млн. Индия увеличила примерно до миллиона.

Греческие суда, таким образом, осуществили 151 заход в российские порты в Черном и Балтийском морях. В 2021 году этот показатель за этот же период времени составил 89 заходов.

5 декабря вступит в силу пятый пакет санкций ЕС, предусматривающий запрет на поставки нефти из России в Европу. Мера поспособствует тому, что европейские суда не смогут получить соответствующее страховое покрытие. А это, в соответствии с морским правом, сделает подобные плавания незаконными.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1978943-grecheskie-tankery-uvelichili-postavki-rossiyskoy-nefti-v-indiyu-i-kitay-na-fone-sanktsiy-es/