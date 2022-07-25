СМИ: Борис Джонсон намерен совершить прощальный визит в Украину

Борис Джонсон. Фото: Dan Kitwood/Getty Images

Объявивший о своей отставке Борис Джонсон планирует снова посетить Киев перед тем, как передать пост новому премьер-министру Великобритании, передает The Telegraph со ссылкой на источники.

Джонсон намерен встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, прежде чем покинуть Даунинг-стрит. По словам источника, он "не может просто уйти".

"Он действительно чувствует бремя ответственности за то, что был самым большим сторонником [Зеленского]. Он не может просто уйти и не убедиться, что мир поддерживает его. Он надеется увидеть его снова, прежде чем покинет свой пост", – рассказал изданию источник.

Однако точные сроки визита Джонсона в Киев не называются.

Ранее источники в британском правительстве сообщили The Times, что Борис Джонсон планирует в будущем вновь вернуться на пост премьер-министра Великобритании.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1980014-smi-boris-dzhonson-nameren-sovershit-proschalnyy-vizit-v-ukrainu/