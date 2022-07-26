В ООН сообщили о гибели более 5 тыс. мирных жителей в Украине

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Управление Верховного комиссара ООН по правам человека сообщило, что с 24 февраля во время войны в Украине погибли 5237 человек, об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте организации.

По данным ООН, среди погибших 2019 мужчин, 1379 женщин, 143 девочки и 164 мальчика. В числе погибших 41 ребенок и 1491 взрослый, пол которых пока не идентифицирован.

Ранены были 7035 человек, в том числе 1384 мужчины, 1017 женщин, 150 девочек и 215 мальчиков, а также 195 детей и 4074 взрослых, пол которых пока не известен.

Отмечается, что большинство жертв и раненых погибли и получили травмы в результате применения оружия взрывного действия с широким радиусом поражения, в том числе обстрелов из тяжелой артиллерии, реактивных систем залпового огня, реактивных снарядов и ударов с воздуха.

Кроме того, в управлении считают, что фактические цифры потерь среди мирных жителей значительно выше, так как они не могут получить информацию из мест, где велись интенсивные боевые действия.

Напомним, к середине мая более шести млн человек покинули Украину с начала войны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1980219-v-oon-soobschili-o-gibeli-bolee-5-tys-mirnyh-zhiteley-v-ukraine/