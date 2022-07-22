Талибы запретили бездоказательные обвинения в адрес правительства Афганистана

Солдат. Фото: Anadolu Agency / Contributor / Getty Images

Лидер движения "Талибан" (запрещенная организация в Казахстане и ряде стран) Хайбатулла Ахунзада запретил выступать с обвинениями в адрес действующего правительства страны без доказательств, передает РИА Новости со ссылкой на TOLO News.

Указ, подписанный лидером талибов, касается не только обычных граждан, но и медийных организаций. Обвинения в адрес правительства Афганистана считаются ложью и наказываются.

Талибы пришли к власти в стране в августе 2021 года. После вывода американских войск они развернули открытое наступление на афганские правительственные силы. И уже в августе вошли в столицу Кабул.

В начале июля американский президент Джо Байден предложил исключить Афганистан из числа союзников США, которые не входят в состав НАТО. Данный статус Афганистан получил в 2012 году.

А в конце июня лидеры "Талибана" встретились с официальными лицами США в Катаре, чтобы обсудить разморозку средств в размере девяти миллиардов долларов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1979692-taliby-zapretili-bezdokazatelnye-obvineniya-v-adres-pravitelstva-afganistana/