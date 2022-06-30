Талибы встретятся с официальными лицами США, чтобы обсудить разморозку афганских средств

Делегация талибов в Катаре. Фото: Twitter/Hafiz Zia Ahmad

Правительство Афганистана в лице "Талибана" (запрещенная организация в Казахстане и ряде стран) проведет встречу с представителями из США в Катаре, передает Bloomberg.

Делегацию талибов возглавляет министр иностранных дел Афганистана Амир Хан Муттаки. В Катаре будет проведен завершающий раунд их встречи с официальными лицами США.

Главной темой обсуждения будет разморозка афганских средств в размере девяти миллиардов долларов.

Афганская делегация встретится со спецпосланником Штатов в Афганистане Томасом Уэйдом и чиновниками американского министерства финансов.

Афганистан уже долгое время не может оправиться от кризиса. Большинство жителей страдают от голода. Страна остро нуждается в средствах. Также афганцы пострадали после недавнего разрушительного землетрясения в ряде провинций. В результате трагедии скончались более тысячи человек.

Девять миллиардов долларов были заморожены США с начала захвата власти талибами в Афганистане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1976360-taliby-vstretyatsya-s-ofitsialnymi-litsami-ssha-chtoby-obsudit-razmorozku-afganskih-sredstv/