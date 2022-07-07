Байден предложил исключить Афганистан из числа союзников США

Джо Байден. Фото: Getty Images/ Tasos Katopodis / Stringer

Президент США Джо Байден заявил о намерении исключить Афганистан из числа своих союзников, которые не входят в состав НАТО. Сообщение появилось на сайте Белого дома.

"В соответствии с разделом 517 Закона об иностранной помощи 1961 года с поправками (22 U.S.C. 2321k), я уведомляю о своем намерении отменить назначение Афганистана в качестве основного союзника, не являющегося членом НАТО", - говорится в сообщении от лица американского президента.

Афганистан получил статус одного из основных союзников Соединенных Штатов в 2012 году.

Напомним, в апреле 2021 года Байден объявил о начале вывода американских войск из Афганистана с 1 мая. После этого талибы (запрещенная организация в Казахстане и ряде стран) развернули открытое наступление на афганские правительственные силы. И уже в августе вошли в столицу Кабул, где начались переговоры о передаче им власти.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1977236-bayden-predlozhil-isklyuchit-afganistan-iz-chisla-soyuznikov-ssha/