Макрон потратил на свою предвыборную кампанию больше, чем другие кандидаты

Эммануэль Макрон. Фото: Shaaban/Bloomberg via Getty Images

Президент Франции Эммануэль Макрон потратил 16,7 млн евро на свою предвыборную кампанию. Это больше, чем у остальных кандидатов, передает "Коммерсантъ" со ссылкой на отчет о предвыборной кампании в правительственном вестнике Франции.

Следом за Макроном расположилась кандидат от партии "Республиканцы" Валери Пекресс, потратившая 14,3 млн евро. Затем идет глава "Непокорившейся Франции" Жан-Люк Меланшон с 13,7 млн.

Марин Ле Пен для предвыборной кампании потребовалось 11,5 млн евро.

Наименьшие расходы в 830 тыс. евро были у лидера партии "Будем сопротивляться!" Жана Лассаля.

Напомним, второй тур президентских выборов во Франции состоялся 24 апреля. За Макрона проголосовали 58,55% избирателей, что обеспечило его переизбрание на пост президента республики.

А в конце июня партия Макрона одержала победу на парламентских выборах во Франции. Однако не добилась абсолютного большинства в Национальном собрании.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1979469-makron-potratil-na-svoyu-predvybornuyu-kampaniyu-bolshe-chem-drugie-kandidaty/