Коалиция Макрона победила на выборах в парламент Франции

Эммануэль Макрон. Фото: Ludovic Marin/AFP/Getty Images

Коалиция французского президента Эммануэля Макрона "Вместе!" победила во втором туре парламентских выборов, набрав 38,57% голосов, передает РИА Новости со ссылкой на МВД Франции.

За левый "Новый народный экологический и социальный союз" Жан-Люка Меланшона проголосовали 31,6%, партия Марин Ле Пен "Национальное объединение" набрала 17,3%, "Республиканцы" получили 6,98%.

Несмотря на победу, отмечается, что коалиция Макрона не добилась абсолютного большинства мест в Национальном собрании. По данным МВД Франции, она займет 245 мест в Национальном собрании, а "Новый народный экологический и социальный союз" – 131 место. "Национальному объединению" и "Республиканцам" достанутся 89 и 61 депутатское место.

Напомним, 7 мая Эммануэль Макрон вновь официально вступил в должность президента Франции после победы на выборах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1974762-koalitsiya-makrona-pobedila-na-vyborah-v-parlament-frantsii/