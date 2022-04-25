Эммануэль Макрон победил на выборах во Франции

Эммануэль Макрон. Фото: Ivan Romano/Getty Images

Эммануэль Макрон победил в президентской гонке во Франции. По итогам подсчета 100% бюллетеней, действующий президент набрал 58,55%, его соперница Марин Ле Пен - 41,45%

Окончательные итоги выборов сообщило МВД Франции, пишет РИА Новости.

Отмечается, что Марин Ле Пен признала поражение, но пообещала продолжить выполнять свои обязательства перед французами. В частности, Ле Пен заявила, что ее партия "Национальное объединение" начнет большую борьбу на выборах в парламент.

По данным издания, явка на выборах составила 63,23 процента.

Президент Франции избирается на пять лет. В голосовании могут принять участие около 49 млн граждан.

Напомним, выборы президента во Франции стартовали 10 апреля. За пост главы государства боролись 12 кандидатов.

По итогам первого тура Макрон набрал 27,84%, Марин Ле Пен - 23,15%.

Официально об итогах голосования будет объявлено 27 апреля председателем Конституционного суда Франции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1966552-emmanuel-makron-pobedil-na-vyborah-vo-frantsii/