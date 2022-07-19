Кулеба: Зеленский установил внутренний дедлайн для вступления Украины в ЕС

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Фото: VALENTYN OGIRENKO/X03345/AFP via Getty Images

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в интервью "Forbes Украина", что украинский президент Владимир Зеленский установил внутренний дедлайн для вступления страны в Евросоюз.

"У нас не правительство, а лично президент Зеленский установил внутренний дедлайн для вступления Украины в ЕС", – заявил глава МИД Украины.

Однако он отказался озвучить поставленные украинским президентом сроки, поскольку это может "испугать кого-то в ЕС".

"Здесь решение еще зависит от Европейского союза, а не только от нас. Если мы озвучим дедлайн, можно так испугать кого-то в ЕС, что он будет сознательно тормозить все, что связано с европейской интеграцией Украины", – пояснил Кулеба.

Министр иностранных дел Украины отметил, что в этом вопросе нужно все делать "спокойно, разумно и на результат". По его словам, опыт получения статуса кандидата продемонстрировал, что Украина умеет это делать.

Ранее глава МИД Украины объяснил, что будет считаться для его страны победой в войне.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1979128-kuleba-zelenskiy-ustanovil-vnutrenniy-dedlayn-dlya-vstupleniya-ukrainy-v-es/