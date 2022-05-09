Первая леди США Джилл Байден посетила Украину

Джилл Байден и Елена Зеленская. Фото: SUSAN WALSH / Contributor / Getty Images

Первая леди США Джилл Байден совершила незапланированный визит в Украину. Она прибыла в страну накануне, 8 мая, где посетила один из городов и встретилась с первой леди Украины Еленой Зеленской.

Как пишет Euronews, супруга президента США Джо Байдена неожиданно прибыла в Украину и посетила город Ужгород на западе страны.

Отмечается, что перед этим она побывала в Румынии и Словакии.

В Ужгороде Джилл Байден лично встретила супруга украинского президента Елена Зеленская.

В разговоре с ней супруга Джо Байдена призналась, что ей хотелось приехать в Украину в День матери. Она также отметила, что "считает важным показать украинскому народу, что эта война должна прекратиться, что она ужасна, и что народ Соединенных Штатов поддерживает народ Украины".

Байден провела на территории Украины всего около двух часов, после чего вернулась в Словакию.

Кроме того, сообщается, что в тот же день также с незапланированным визитом Украину посетил канадский премьер-министр Джастин Трюдо, он приехал в город Ирпень в Киевской области.

Мэр города, встретивший главу государства, отметил, что рассчитывает на помощь Канады в восстановлении городской инфраструктуры.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1968563-pervaya-ledi-ssha-dzhill-bayden-posetila-ukrainu/