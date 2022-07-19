США пригрозили Китаю последствиями, если они будут предоставлять военную помощь России

Нед Прайс. Фото: KEVIN LAMARQUE/POOL/AFP via Getty Images

Глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс на минувшем брифинге сообщил, что они пригрозили Китаю мерами, в случае если они начнут предоставлять помощь России в войне против Украины. Стенограмма мероприятия опубликована на сайте.

"Мы не видели, как мы уже говорили, чтобы КНР занималась систематическим уклонением [от антироссийских санкций] или поставляла военное оборудование России, но мы будем очень внимательно наблюдать за этим", - сказал Прайс.

Он добавил, что они предупредили китайское правительство, чтобы те не оказывали военной помощи России в текущей войне. Если в КНР ослушаются, то столкнутся с последствиями.

"Мы открыто заявили, что предоставление оружия или любой помощи со стороны КНР, чтобы помочь России системно обойти беспрецедентные санкции, экспортный контроль, другие финансовые меры, которые были введены против Москвы, будет стоить очень дорого. <...> Мы ясно дали это понять КНР с самых первых дней войны России против Украины", - говорит Прайс.

Тем временем стало известно, что за последние месяцы Китай увеличил импорт российской нефти.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1979082-ssha-prigrozili-kitayu-posledstviyami-esli-oni-budut-predostavlyat-voennuyu-pomosch-rossii/