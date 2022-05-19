Глава МИД Украины объяснил, что будет считаться для его страны победой в войне

Дмитрий Кулеба. Фото: facebook.com/dmytro.kuleba

В интервью нидерландскому сайту NRC глава МИД Украины Дмитрий Кулеба объяснил, что будет считаться победой для его страны в данной войне.

"[Победа - это] освобождение оккупированных территорий, включая Крым и Донбасс. Выплата репараций [Россией]. Осуждение военных преступников и совершивших преступления против человечности. Закрепление места Украины в европейской интеграции. Это четыре элемента, которые для меня являются неотъемлемыми составляющими победы", - сказал Кулеба.

Так как любая война должна завершиться дипломатическим путем, украинская сторона выразила готовность сесть впоследствии за стол переговоров с Россией.

Кулеба сообщил, что сейчас в ЕС работают над шестым пакетом антироссийских санкций. Как только он будет утвержден, начнется обсуждение седьмого. И хотя несогласие Венгрии с нефтяным эмбарго является препятствием, это не "срочная проблема" для Украины.

Глава украинского МИД отметил, что ЕС проявляет единство, когда его стране требуется оружие или введение санкций. Но касательно членства Украины в ЕС до сих пор много споров.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1970008-glava-mid-ukrainy-obyasnil-chto-budet-schitatsya-dlya-ego-strany-pobedoy-v-voyne/