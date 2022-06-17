Шольц подтвердил, что западные санкции будут сняты с России с разрешения Украины
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Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что введенные в отношении России западные санкции будут сняты только с позволения Украины, передает РБК со ссылкой на Welt.
При этом Запад не будет подталкивать Киев в пользу какого-либо решения. И Шольц напомнил, что в беседах с Путиным не раз говорил о недопустимости "продиктованного мира".
"Никто в Европе не сможет и не захочет диктовать это", - отметил Шольц.
Антироссийские санкции будут сняты, когда Россия достигнет "справедливого соглашения" с Украиной.
Напомним, 16 июня канцлер ФРГ посетил Киев вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьер-министром Италии Марио Драги и президентом Румынии Клаусом Йоханнисом.
Это был его первый визит в украинскую столицу с начала войны.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1974495-sholts-podtverdil-chto-zapadnye-sanktsii-budut-snyaty-s-rossii-s-razresheniya-ukrainy/