Посольство США вновь призвало своих граждан покинуть Украину

Иллюстративное фото: facebook.com/usdos.ukraine

Американское посольство в Киеве снова призвало своих граждан покинуть территорию Украину по соображениям безопасности, об этом говорится на сайте диппредставительства.

"Ситуация с безопасностью на всей территории Украины продолжает оставаться напряженной и непредсказуемой из-за военных атак России, активных боевых действий в стране и неопределенных условий безопасности", – говорится в заявлении.

Посольство США призывает американцев не въезжать в Украину, а тех, кто уже находится там, немедленно покинуть страну.

Кроме того, граждан США предупредили о необходимости остерегаться скопления людей и участия в мероприятиях на территории Украины.

Еще до начала военных действий в Украине посольство США в Киеве обращалось к своим гражданам с призывом покинуть территорию этой страны из-за непредсказуемой ситуации в сфере безопасности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1978643-posolstvo-ssha-vnov-prizvalo-svoih-grazhdan-pokinut-ukrainu/