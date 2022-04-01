Нет времени на предателей: Зеленский лишил звания двух украинских генералов за "антигероизм"

Владимир Зеленский. Кадр из видео: Facebook/Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский в очередном обращении сообщил, что будет постепенно очищать силовые структуры и заявил, что лишил звания двух генералов.

Речь идет о теперь бывшем начальнике главного управления внутренней безопасности Наумове Андрее Олеговиче, а также об экс-главе управления СБУ в Херсонской области Криворучко Сергее Александровиче.

"Сегодня было принято очередное решение относительно антигероев. Сейчас у меня нет времени разбираться со всеми предателями. Но постепенно все они будут наказаны", - сказал президент Украины.

Он добавил, что такие люди нарушают присягу, данную Украине.

Ранее стало известно, что квартиру президента Владимира Зеленского в Крыму в пятиэтажном жилом комплексе собираются национализировать. Об этом сообщил глава Крыма Аксенов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1963076-net-vremeni-na-predateley-zelenskiy-lishil-zvaniya-dvuh-ukrainskih-generalov-za-antigeroizm/