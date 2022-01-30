США вновь призвали своих граждан покинуть Украину

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С призывом к американским гражданам покинуть территорию Украины из-за непредсказуемой ситуации в сфере безопасности обратилось посольство США в Киеве.

Также дипмиссия опубликовала список стран, куда возможен отъезд, пишет РИА Новости.

"Ситуация в сфере безопасности продолжает оставаться непредсказуемой на фоне возросшей опасности военных действий со стороны России и может ухудшиться без предупреждений", - сообщили в посольстве.

Гражданам США рекомендовали покинуть территорию Украины, используя коммерческие или другие частные доступные транспортные возможности. Американцам советовали поехать в такие страны как Польша, Словакия, Венгрия, Румыния и Молдова.

Отмечается, что американские дипломаты не рекомендуют своим гражданам въезжать в Молдову через Приднестровье, так как в этом случае у дипмиссии будет "ограниченный доступ" и она не сможет обеспечить полноценную помощь гражданам.

Кроме того, сообщается, что дипмиссия выдает кредиты для тех американских граждан, которые в данный момент не могут купить билет на коммерческий рейс в США.

Напомним, что США разрешили некоторым дипломатам и их семьям покинуть Украину из-за возможного усиления конфликта на российско-украинской границе. Американские власти также рекомендовали согражданам, которые находятся в Украине, рассмотреть возможность отъезда из этой страны.

Также мы писали, что власти Японии недавно призывали своих граждан срочно покинуть Украину.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1953696-ssha-vnov-prizvali-svoih-grazhdan-pokinut-ukrainu/