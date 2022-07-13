Глава полиции Японии признал, что они не справились с задачей по охране Синдзо Абэ

Синдзо Абэ. Фото: The Asahi Shimbun/Getty Images

Генеральный комиссар Национального агентства полиции Японии признал, что они не справились с задачей по охране бывшего премьер-министра Синдзо Абэ, убитого 8 июля, передает The Washington Post.

Итару Накамура заявил, что полиция не смогла защитить Абэ в момент покушения.

"Мы не выполнили свои задачи как полиция. Мы крайне серьезно относимся к этому инциденту. Нам очень стыдно", - сказал Накамура.

Он добавил, что продолжит пребывать на этом посту. Но впредь будет стараться, чтобы подобного в будущем не повторилось.

Напомним, Синдзо Абэ скончался 8 июля в японском городе Нара от полученных в результате покушения ранений. Стрелявшим оказался местный житель Тэцуя Ямагами.

Церемония прощания с Абэ прошла 11 июля в Токио. На следующий день состоялись похороны политика.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1978198-glava-politsii-yaponii-priznal-chto-oni-ne-spravilis-s-zadachey-po-ohrane-sindzo-abe/