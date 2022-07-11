Партия экс-премьера Японии Абэ победила на выборах

Фумио Кисида ставит розу возле имени кандидата, получившего место в верхней палате. Фото: Toru Hanai / Pool/Anadolu Agency via Getty Images

Правящая коалиция Японии победила на выборах в верхнюю палату парламента, которые прошли через два дня после убийства экс-премьера страны Синдзо Абэ, передает Kyodo News.

Либерально-демократическая партия (ЛДП) премьер-министра Фумио Кисиды получила 63 места из 125. В целом ЛДП и ее младший партнер по коалиции партия Комей получили 76 мандатов, сохранив большинство в верхней палате парламента, состоящей из 248 членов.

"Очень важно, что мы смогли провести эти выборы вместе в то время, когда насилие пошатнуло основы выборов. Я буду продолжать усердно работать, чтобы защитить демократию", – сказал премьер-министр Японии.

Напомним, 8 июля на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ было совершено покушение – два выстрела в спину. Спустя несколько часов после инцидента Абэ скончался. Позже нападавший признался, что пытался сделать взрывное устройство.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1977816-partiya-eks-premera-yaponii-abe-pobedila-na-vyborah/