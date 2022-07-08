Лавров заявил, что Россия готова к переговорам по вывозу украинского зерна

Сергей Лавров. Фото: Georg Hochmuth/Contributor/Getty Images

Глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия готова вести переговоры по вывозу украинского зерна. По его словам, у них "есть все решения", передает РИА Новости.

"Мы готовы к переговорам с нашими украинскими и турецкими коллегами", – заявил глава МИД России, отметив, что у них "есть все решения".

Лавров подчеркнул, что украинские власти должны разминировать свои порты для безопасного прохода судов с зерном.

"Украина должна, если речь об украинском зерне, она должна разблокировать свои порты, разминировать или обеспечить безопасный проход через минные поля, а уже вне территориального моря, Украина-Россия-Турция готовы обеспечивать безопасность соответствующих судов и доводить их до проливов и далее уже в Средиземное море они пойдут своим собственным ходом", – сказал он.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина начала переговоры с ООН и Турцией по экспорту зерна.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1977569-lavrov-zayavil-chto-rossiya-gotova-k-peregovoram-po-vyvozu-ukrainskogo-zerna/