Зеленский прокомментировал отставку Бориса Джонсона и рассказал, приедет ли Байден в Киев

Владимир Зеленский и Борис Джонсон на Мюнхенской конференции по безопасности, 19 февраля 2022. Фото: Matt Dunham - Pool / Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью CNN прокомментировал новость об отставке Бориса Джонсона и рассказал, ожидается ли в будущем приезд Байдена в Украину.

Зеленский выразил уверенность, что даже после ухода с поста премьера Британии Джонсона, который активно поддерживал Украину, политика британского правительства по отношению к Киеву не изменится.

"Я уверен, что политика Великобритании в отношении Украины не ... изменится из-за отставки Бориса Джонсона. Наши отношения [Британии и Украины], безусловно, многое выиграли от понимания Борисом Джонсоном сути вещей <...> повлияет ли (его отставка) на скорость [предоставляемой Украине Великобританией] помощи, я не знаю", - сказал Зеленский.

Украинский лидер рассказал, ожидается ли в будущем визит Байдена в Украину.

"Мы хотели бы видеть президента Байдена в Украине. Я слышал, что он поддержал эту идею. Есть некоторые моменты безопасности, которые стоят на пути его визита, мы это понимаем", - сказал он.

Зеленский также отметил, что Украина не будет уступать России часть своих земель ради прекращения войны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1977503-zelenskiy-prokommentiroval-otstavku-borisa-dzhonsona-i-rasskazal-priedet-li-bayden-v-kiev/