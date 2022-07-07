ООН: Еще 13 млн человек в мире столкнутся с голодом в 2022 году из-за войны в Украине

Иллюстративное фото: Tinnakorn Jorruang/EyeEm/Getty Images

Главный экономист Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) во время выступления на конференции ООН сообщил, что в 2022 году с голодом могут столкнуться еще 13 млн человек во всем мире, передает РБК со ссылкой на трансляцию мероприятия.

Основная причина - текущая война в Украине, утверждает Максимо Тореро.

"Если мы прогнозируем влияние [конфликта] в Украине, мы увидим, что у нас будет, по крайней мере, еще 13 млн человек в 2022 году, сталкивающихся с хроническим недоеданием, в дополнение к тому, что есть сейчас", - сказал Тореро.

Данный показатель, по его словам, в 2023 году вырастет еще на 17 млн человек.

В прошлом году с голодом столкнулись от 702 до 828 млн человек в мире. Специалисты прогнозируют, что в 2023 году 670 млн человек все еще будут сталкиваться с проблемой недоедания.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1977240-oon-esche-13-mln-chelovek-v-mire-stolknutsya-s-golodom-v-2022-godu-iz-za-voyny-v-ukraine/