ЕК заблокировала выдачу кредита Украине в 1,5 млрд евро

Флаг ЕС. Фото: artJazz/Getty Images

Бюджетный орган Европейской комиссии заблокировал выдачу кредита Украине в размере 1,5 млрд евро из-за опасений по поводу финансовой надежности, передает Bloomberg.

Тем временем украинская сторона остро нуждается в данных средствах, так как ей необходимо удержать свою экономику на плаву в условиях текущей войны.

Но неназванные официальные лица ЕС говорят, что осторожность в данном деле для них превыше всего. И на данный момент в Евросоюзе должны убедиться, что они смогут покрыть убытки в случае дефолта в Украине.

Ранее стало известно, что ЕС собирается выделить Украине кредит в размере девяти миллиардов евро. Но, как пишет Bloomberg, утверждение выделения пакета заблокировала Германия. За это ряд союзников раскритиковали блок в начале этой недели и призвали в срочном порядке выполнить обязательство.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1977494-ek-zablokirovala-vydachu-kredita-ukraine-v-15-mlrd-evro/