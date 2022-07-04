Президент Узбекистана сообщил о жертвах в ходе протестов в Каракалпакстане

Шавкат Мирзиеев. Фото: president.uz

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев заявил, что в результате беспорядков в городе Нукусе, столице Каракалпакстана, есть жертвы среди мирного населения и сотрудников правоохранительных органов, передает "Газета.uz".

Издание отмечает, что точные цифры о погибших и пострадавших не были озвучены.

По словам главы Узбекистана, 1 и 2 июля протестующие совершили попытку захвата зданий органов власти и "продолжили разрушительные действия на основных улицах города".

"Во время шествия по городу они нанесли серьезный ущерб объектам инфраструктуры. Ломали стекла зданий и устраивали пожары. Несколько групп совершили попытку захвата зданий ГУВД города Нукуса и управления Национальной гвардии с целью завладения оружием", – сказал он.

Как отметил Мирзиеев, протестующие напали на сотрудников правоохранительных органов и нанесли им серьезные травмы.

В Нукусе, столице Каракалпакстана, несколько дней назад вспыхнули протесты из-за будущих поправок в Конституцию Узбекистана. Согласно документу, который был принят 8 декабря 1992 года, Каракалпакстан – это суверенная республика, которая имеет право выйти из состава Узбекистана на основании референдума. Однако новые поправки лишили бы Каракалпакстан этой возможности. Шавкат Мирзиеев подписал указ о введении на территории Каракалпакстана режима ЧП. Кроме того, он предложил не вносить поправки в Конституцию в части суверенитета Каракалпакстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1976771-prezident-uzbekistana-soobschil-o-zhertvah-v-hode-protestov-v-karakalpakstane/