Ворвавшаяся в эфир с антивоенным плакатом экс-сотрудница Первого канала уволилась из Die Welt

Марина Овсянникова с антивоенным плакатом. Скриншот: видео Первого канала

Бывший редактор "Первого канала" Марина Овсянникова, ворвавшаяся с антивоенным плакатом в прямой эфир программы "Время" в середине марта этого года, объявила о завершении контракта с Die Welt.

Марина Овсянникова в своем Telegram-канале заявила о завершении контакта с немецким изданием Die Welt, куда она устроилась после увольнения с "Первого канала".

"Это был уникальный опыт работы в свободной журналистике. Спасибо команде die Welt за то, что поддержали меня в столь трудное время. Время пролетело незаметно. Наш трехмесячный контракт завершился", - написала она.

Напомним, в марте этого года во время новостной передачи на "Первом канале" Марина Овсянникова ворвалась в прямой эфир с плакатом, требуя "остановить войну" в Украине. Вскоре после инцидента полиция задержала журналистку, однако следом отпустила. Ей грозило уголовное дело, однако в итоге женщину оштрафовали.

Почти сразу после произошедшего Овсянникова уволилась с телеканала по собственному желанию, через некоторое время экс-сотрудницу "Первого канала" пригласили работать в немецком издании Die Welt.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1976749-vorvavshayasya-v-efir-s-antivoennym-plakatom-eks-sotrudnitsa-pervogo-kanala-uvolilas-iz-die-welt/