Суперъяхту российского миллиардера Сулеймана Керимова за 325 млн долларов конфисковали на Фиджи

Яхта "Amadea" Керимова. Кадр из видео: YouTube/eSysman Super Yachts

В минувший четверг правительство Фиджи по запросу министерства юстиции Соединенных Штатов конфисковало роскошную яхту олигарха Сулеймана Керимова, передает CNN.

Также в Millemarin Investments Ltd, которым принадлежит суперъяхта Amadea, запросили приостановление исполнения ордера на арест судна.

Однако Верховный суд столицы Фиджи Сувы отклонил ходатайство.

Напомним, в середине апреля яхта российского олигарха Сулеймана Керимова Amadea незаконно вошла в экономическую зону Фиджи. После чего 106-метровое судно было арестовано.

В Amadea восемь кают. Яхта обслуживается персоналом из 36 человек. Ее цена составляет 325 млн долларов.

Кроме того, в середине марта владелец судна Сулейман Керимов попал под санкции ЕС, которые были введены после начала войны в Украине.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1968386-superyahta-rossiyskogo-milliardera-suleymana-kerimova-za-325-mln-dollarov-byla-konfiskovana-na-fidzhi/