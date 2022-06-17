Зеленский: Украина вводит визовый режим для россиян с 1 июля

Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua

С 1 июля Украина отменит безвизовый режим на въезд для граждан Российской Федерации. Эту информацию подтвердил украинский президент Владимир Зеленский.

Правительство Украины приняло решение отменить безвизовый режим с Россией, сообщает издание РБК-Украина со ссылкой на кабмин страны.

"Украина вводит визовый режим для граждан РФ. В рамках противодействия беспрецедентным угрозам национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности нашего государства предложил Кабинету министров проработать вопрос пересмотра режима въезда российских граждан на территорию Украины", – заявил Зеленский.

По его словам, сегодня кабмин примет постановление "О прекращении действия Соглашения между правительством Украины и правительством Российской Федерации о безвизовых поездках граждан Украины и Российской Федерации и применении некоторых международных договоров Украины с Российской Федерацией".

Согласно запланированному решению, с 1 июля 2022 года Украина введет визовый режим въезда для граждан России.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1974615-zelenskiy-ukraina-vvodit-vizovyy-rezhim-dlya-rossiyan-s-1-iyulya/