Украина и Молдова подписали с ЕС "транспортный безвиз"

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Украина и Молдова после получения статуса кандидатов на вступление в Евросоюз подписали договор о либерализации грузоперевозок со странами блока, известный как "транспортный безвиз".

Министр инфраструктуры и регионального развития Молдовы Андрей Спыну сообщил в соцсетях, что страна подписала соответствующий документ 29 июня.

Согласно договору, теперь не требуется разрешение на двусторонние и транзитные грузоперевозки из Молдовы в страны ЕС, передает Newsmaker.

Такой же договор во французском Лионе с ЕС подписала Украина, передает "Европейская Правда" со ссылкой на пресс-службу украинского министерства инфраструктуры.

Кроме того, благодаря "транспортному безвизу" обладателям водительских прав в Украине и странах ЕС можно будет передвигаться без международного водительского удостоверения.

Срок действия договора - один год. При необходимости соглашение можно продлить.

Напомним, 23 июня Украина и Молдова получили статус кандидатов на вступление в ЕС.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1976388-ukraina-i-moldova-podpisali-s-es-transportnyy-bezviz/