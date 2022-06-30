Украина сохраняет курс на вступление в НАТО, заявили в офисе Зеленского
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Заместитель руководителя офиса президента Украины Игорь Жовква подтвердил, что страна сохраняет свое стремление стать частью НАТО, передает "Украинская Правда".
"Никто не снимает с повестки дня евроатлантическую интеграцию Украины", - заявил Жовква.
Игорь Жовква возглавил украинскую делегацию, которая была приглашена на саммит НАТО, проходивший 28-30 июня в Мадриде.
Также замруководителя офиса Зеленского отметил, что Украина отвечает всем стандартам НАТО.
"На сегодняшний день, во время войны трудно утверждать, что Украина не отвечает стандартам НАТО - это касается стратегии или тактики военных действий. Украина ведет войну пусть не со второй армией мира, но с не самой слабой. И мы доказываем, что каждый день мы являемся взаимосовместимыми со стандартами НАТО", - сказал Жовква.
Он подчеркнул, что вступление в НАТО - лучшая гарантия безопасности для Украины.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1976352-ukraina-sohranyaet-kurs-na-vstuplenie-v-nato-zayavili-v-ofise-zelenskogo/