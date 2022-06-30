Британия выделит Украине военную помощь на 1 млрд фунтов стерлингов

Борис Джонсон. Фото: Jeff J Mitchell/WPA Pool/Getty Images

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявит о выделении Украине одного миллиарда фунтов стерлингов (1,2 млрд долларов США) в качестве военной помощи, передает Bloomberg.

Объявление будет сделано в последний день саммита лидеров стран НАТО 30 июня в Мадриде.

Выделенные средства пойдут на системы ПВО, беспилотные летательные аппараты, оборудование радиоэлектроники, а также тысячи единиц жизненно важного снаряжения для украинских солдат.

Таким образом, предоставленная Британией Украине военная помощь достигнет 2,3 млрд фунтов стерлингов (почти 2,8 млрд долларов США). А это вторая по величине оказанная украинской стороне помощь с начала войны после США.

Саммит лидеров НАТО начался 28 июня и завершится 30 июня в столице Испании Мадриде.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1976301-britaniya-vydelit-ukraine-voennuyu-pomosch-na-1-mlrd-funtov-sterlingov/