Британия выделит Украине военную помощь на 1 млрд фунтов стерлингов
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявит о выделении Украине одного миллиарда фунтов стерлингов (1,2 млрд долларов США) в качестве военной помощи, передает Bloomberg.
Объявление будет сделано в последний день саммита лидеров стран НАТО 30 июня в Мадриде.
Выделенные средства пойдут на системы ПВО, беспилотные летательные аппараты, оборудование радиоэлектроники, а также тысячи единиц жизненно важного снаряжения для украинских солдат.
Таким образом, предоставленная Британией Украине военная помощь достигнет 2,3 млрд фунтов стерлингов (почти 2,8 млрд долларов США). А это вторая по величине оказанная украинской стороне помощь с начала войны после США.
Саммит лидеров НАТО начался 28 июня и завершится 30 июня в столице Испании Мадриде.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1976301-britaniya-vydelit-ukraine-voennuyu-pomosch-na-1-mlrd-funtov-sterlingov/