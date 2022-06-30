СМИ: Байден обещал Эрдогану поставить истребители F-16
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Президент США Джо Байден пообещал лидеру Турции Реджепу Тайипу Эрдогану добиться положительного решения от американского Конгресса по поставкам в страну истребителей F-16, передает РИА Новости со ссылкой на NTV.
В испанском Мадриде проходит саммит стран-участниц НАТО.
"На встрече со стороны президента Эрдогана была поднята тема поставок F-16 Block 70. Байден пообещал постараться получить от Конгресса "зеленый свет" по прибытию в Вашингтон", – говорится в сообщении турецкого телеканала.
Ранее СМИ сообщали, что одним из требований Турции для вступления Финляндии и Швеции в НАТО было удовлетворение запроса к США на приобретение десятков боевых самолетов F-16.
28 июня в Мадриде на саммите НАТО Турция, Финляндия и Швеция подписали трехсторонний меморандум, который открывает для Финляндии и Швеции возможность вступить в НАТО.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1976341-smi-bayden-obeschal-erdoganu-postavit-istrebiteli-f-16/