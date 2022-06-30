СМИ: Байден обещал Эрдогану поставить истребители F-16

Джо Байден. Фото: Bloomberg/Contributor/Getty Images

Президент США Джо Байден пообещал лидеру Турции Реджепу Тайипу Эрдогану добиться положительного решения от американского Конгресса по поставкам в страну истребителей F-16, передает РИА Новости со ссылкой на NTV.

В испанском Мадриде проходит саммит стран-участниц НАТО.

"На встрече со стороны президента Эрдогана была поднята тема поставок F-16 Block 70. Байден пообещал постараться получить от Конгресса "зеленый свет" по прибытию в Вашингтон", – говорится в сообщении турецкого телеканала.

Ранее СМИ сообщали, что одним из требований Турции для вступления Финляндии и Швеции в НАТО было удовлетворение запроса к США на приобретение десятков боевых самолетов F-16.

28 июня в Мадриде на саммите НАТО Турция, Финляндия и Швеция подписали трехсторонний меморандум, который открывает для Финляндии и Швеции возможность вступить в НАТО.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1976341-smi-bayden-obeschal-erdoganu-postavit-istrebiteli-f-16/