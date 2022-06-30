США будут направлять конфискованные российские активы на помощь Украине

Белый дом. Иллюстративное фото: Pixabay.com

Заместитель генерального прокурора США Лиза Монако заявила, что американское правительство стремится передать Украине конфискованные у российских предпринимателей активы, передает РИА Новости.

Как говорит Монако, Штаты нацелены на конфискацию активов вне зависимости от того, представлены ли они в виде роскошных яхт, частных самолетов или банковских активов.

"Ничто не исключается. Если мы можем отследить, что они связаны с незаконной деятельностью, уклонением от санкций, то, с нашей точки зрения, (их изъятие) стоит на повестке дня", - сказала она.

Как только выяснится, что отслеженные средства являются, по мнению Минюста США, незаконными, последует их конфискация. Вырученные средства Штаты будут направлять на помощь Украине.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила, что Москва посчитает недружественным шагом подобное использование другими странами российских активов. И их ответ на эти действия незамедлительно последует.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1976287-ssha-budut-napravlyat-konfiskovannye-rossiyskie-aktivy-na-pomosch-ukraine/