Совбез ООН проведет срочное заседание и обсудит удар по ТЦ в Украине

Совбез ООН. Иллюстративное фото: TIMOTHY A. CLARY/AFP via Getty Images

Совет безопасности ООН во вторник, 28 июня, проведет срочное заседание, на котором будет обсуждаться вопрос обеспечения мира и безопасности Украины, передает "Украинская правда" со ссылкой на программу Совбеза.

Заседание Совета безопасности начнется в 15:00 по восточноамериканскому времени (01:00 29 июня по Нур-Султану).

Как сообщает издание, в понедельник, 27 июня, российские военнослужащие нанесли ракетные удары по торговому центру "Амстор" в украинском городе Кременчуг. По словам президента Украины Владимира Зеленского, многие посетители успели выйти из здания до ракетных ударов. Однако позже поступило более 40 заявлений граждан об исчезновении их родственников.

МИД Норвегии на своей странице в Twitter осудил нападение российских ВС на ТЦ в Кременчуге.

"Норвегия осуждает неизбирательные и умышленные нападения России на гражданское население и гражданскую инфраструктуру", – говорится в публикации.

В свою очередь первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский написал на своей странице в Twitter, что удар по торговому центру в Кременчуге был провокацией со стороны Украины.

"Похоже, мы имеем дело с новой провокацией в стиле Бучи. Надо подождать, что скажет наше Минобороны, но уже слишком много бросающихся в глаза нестыковок. Это именно то, что нужно киевскому режиму, чтобы держать фокус внимания на Украине перед саммитом НАТО", – заявил он.

Ранее Совет безопасности ООН решил отклонить предложенный Россией проект гуманитарной резолюции по Украине.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1975985-sovbez-oon-provedet-srochnoe-zasedanie-i-obsudit-udar-po-tts-v-ukraine/