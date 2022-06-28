США ввели запрет на импорт золота из России

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Сегодня, 28 июня, власти Соединенных Штатов Америки официально ввели запрет на ввоз на территорию страны российского золота. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства финансов страны.

Как говорится в сообщении на сайте ведомства, на территорию запрещено ввозить все российское золото, кроме того, что на сегодняшний день уже находится находится за пределами территории РФ.

Кроме того, запрет не распространяется на "случаи, предусмотренные законом", а также не действует при наличии лицензии или другого разрешительного документа, выданного Управлением по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC).

Также Минфин США выдал лицензию на проведение торговых операций и передачу долговых обязательств или капитала для постепенной ликвидации контрактов с российскими компаниями ПАО "Северсталь" и Nord Gold.

Отмечается, что санкции против них ввели еще в начале июня.

Напомним, что ранее президент США Джо Байден сообщал о намерении стран G7 запретить импорт золота из России.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1976085-ssha-zapretili-import-zolota-iz-rossii/