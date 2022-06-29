Шольц вновь заявил, что нужно продолжать диалог с Путиным

Олаф Шольц. Кадр из видео: YouTube/RTL

Канцлер Германии Олаф Шольц снова заявил, что в текущей ситуации в мире необходимо продолжать вести диалог с президентом России Владимиром Путиным, передает РБК со ссылкой на NTV.

При этом Шольц отметил, что переговоров с Путиным у него самого не запланировано.

"Ничего не согласовано, но необходимо говорить друг с другом, даже если у вас совершенно разные мнения - это то, что я прямо говорю. Я согласен со многими людьми в этом", - сказал Шольц.

В то же время канцлер ФРГ отметил, что переговоры не принесут никакой пользы, пока российский президент не выведет войска с территории Украины.

В последний раз переговоры между Путиным и Шольцем состоялись 13 мая.

Это не в первый раз, когда канцлер Германии призывает к продолжению диалога с Путиным. Недавно он тоже заявлял, что "абсолютно необходимо" продолжать переговоры с российским президентом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1976102-sholts-vnov-zayavil-chto-nuzhno-prodolzhat-dialog-s-putinym/