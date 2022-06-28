МИД России запретил въезд в страну жене и дочери Байдена

Джилл Байден. Фото: CBS via Getty Images

Правительство России запретило въезд в страну супруге американского президента Джо Байдена Джилл Байден и их дочери Эшли. Сообщение появилось на сайте российского МИД.

"В качестве ответа на постоянно расширяющиеся санкции США против российских политических и общественных деятелей, в "стоп-лист" вносятся 25 американских граждан из числа ответственных за формирование русофобского курса сенаторов, участников т.н. группы "Макфол-Ермак", - говорится в сообщении.

Всего в список вошли 25 граждан Соединенных Штатов.

В нем числятся супруга и дочь американского президента Байдена, а также сенаторы США и участники международной экспертной группы "Макфол-Ермак".

Последняя занимается разработкой предложений по усилению санкций против России. Возглавляют группу глава офиса Зеленского Андрей Ермак и экс-посол США в России Майкл Макфол.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1976023-mid-rossii-zapretil-vezd-v-stranu-zhene-i-docheri-baydena/