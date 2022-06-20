Шольц заявил, что поддерживать диалог с Путиным "абсолютно необходимо"

Олаф Шольц. Фото: Axel Heimken/AFP/Getty Images

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что продолжать поддерживать контакт с президентом России Владимиром Путиным "абсолютно необходимо", передает CNN.

"Говорить с Путиным абсолютно необходимо. И я буду продолжать это делать, как это делает также президент Франции", - сказал Шольц.

Он повторил, что российской стороне необходимо вывести свои войска с территории Украины и сесть за стол переговоров.

Также Шольц призвал упростить правила вступления в ЕС. Канцлер ФРГ пообещал поднять этот вопрос на предстоящем саммите лидеров блока 23-24 июня.

Также ранее он в очередной раз подтвердил, что европейские санкции будут сняты с России с разрешения Украины. И Запад не будет подталкивать Киев в пользу какого-либо решения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1974830-sholts-zayavil-chto-podderzhivat-dialog-s-putinym-absolyutno-neobhodimo/