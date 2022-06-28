Министр обороны Британии призвал Джонсона увеличить оборонный бюджет страны

Глава министерства обороны Британии Бен Уоллес. Фото: Luka Dakskobler/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

В письме премьер-министру Борису Джонсону глава Минобороны Бен Уоллес призвал увеличить оборонный бюджет Великобритании еще на 10 млрд фунтов стерлингов, передает Mail Online.

В письме Уоллес подчеркнул, что британским силам не хватает беспилотников, пилотов для управления реактивными самолетами-невидимками, а также членов экипажа на борту атомных подводных лодок.

Сообщается, что глава британского Минобороны будет настаивать на том, чтобы годовой оборонный бюджет Британии вырос с 2% ВВП до 2,5% к 2028 году.

Сегодня, 28 июня, Уоллес и глава генштаба вооруженных сил Британии сэр Патрик Сандерс должны будут выступить с речью.

"Мы не находимся в состоянии войны, но должны действовать быстро, чтобы не оказаться втянутыми в войну из-за неспособности сдержать территориальную экспансию", - приводит издание слова Сандерса из предстоящей речи.

Тем временем 28 июня - завершающий день саммита G7 в баварском замке Эльмау в Германии. В состав "Большой семерки" входят США, Великобритания, Германия, Франция, Канада, Италия и Япония.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1976012-ministr-oborony-britanii-prizval-dzhonsona-uvelichit-oboronnyy-byudzhet-strany/