Байден заявил о планах лидеров G7 запретить импорт золота из России

Джо Байден. Фото: Anna Moneymaker/Getty Images

Президент США Джо Байден заявил, что лидеры стран "Большой семерки" намерены запретить импорт золота из России - главы государств объявят об этом решении на предстоящем саммите.

Такой информацией американский лидер поделился в своем официальном Twitter. По его словам, США, Канада, Япония, Великобритания и другие страны G7 намерены запретить ввоз российского золота, так как на этом Россия зарабатывает большие деньги.

"Мы запретим импорт российского золота - крупный экспорт, приносящий России десятки миллиардов долларов", - пояснил президент США.

Напомним, не так давно американский президент Джо Байден подписал постановления, которые продлевают санкции против Северной Кореи и представителей руководства Беларуси.

Также мы писали, что Байден решил выделить Украине еще 1 млрд долларов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1975726-bayden-zayavil-o-planah-liderov-g7-zapretit-import-zolota-iz-rossii/