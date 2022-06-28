Сербия отказалась вводить санкции против России, но будет стремиться стать частью ЕС

Александр Вучич. Кадр из видео: Youtube/RTV Pink Official

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что большинство стран ЕС открыто или косвенно призывали страну присоединиться к санкциям против России, передает "Европейская Правда" со ссылкой на Novosti.

По словам Вучича, 16 стран ЕС из 27 призывали Сербию поддержать антироссийские санкции. Но страна не собирается этого делать.

В то же время Вучич заявил, что отказ присоединяться к антироссийским санкциям не должен помешать вступлению страны в Евросоюз.

"Хотя они [ЕС] не хотят слышать, насколько важно для нас самостоятельно принимать решения по санкциям или как важны для нас китайцы или россияне, мы продолжаем движение по европейскому пути", - сказал Вучич.

Согласно соцопросам, только 20 процентов жителей Сербии открыто выступают за вступление страны в блок, 30 процентов - против этого решения.

Несмотря на это, как говорит Вучич, Сербии нужно стремиться вступить в ЕС, так как огромное количество инвестиций в страну поступает из стран Евросоюза, а также благодаря поддержке блока.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1975958-serbiya-otkazalas-vvodit-sanktsii-protiv-rossii-no-budet-stremitsya-stat-chastyu-es/