Молдова поддержит антироссийские санкции ЕС

Игорь Гросу. Кадр из видео: YouTube/Inter-parliamentary Union (IPU)

Спикер парламента Молдовы Игорь Гросу сообщил, что после получения статуса кандидата в ЕС они будут обязаны поддержать санкции блока против России, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал Moldova 1.

"Молдова будет солидарна с ЕС, наш статус и европейские стремления обязывают к солидарности. Очевидно, что мы присоединимся (к санкциям против России - ред.), они предназначены для того, чтобы остановить военные действия, прекратить убийство людей и сесть за стол переговоров", - сказал Гросу.

Он подчеркнул, что Молдова стремится к хорошим отношениям с Россией. Но отношения должны быть основаны на взаимном уважении.

23 июня Украине и Молдове был предоставлен статус кандидатов на вступление в ЕС. Также депутаты Европарламента пообещали предоставить статус Грузии. Но страна перед этим должна будет осуществить ряд необходимых реформ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1975561-moldova-podderzhit-antirossiyskie-sanktsii-es/