ЕС договорился с Норвегией об увеличении поставок газа

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Страны Евросоюза договорились об увеличении поставок газа из Норвегии на фоне сокращения импорта газа из России, передает "Европейская Правда" со ссылкой на заявление ЕК.

ЕС и Норвегия договорились об укреплении сотрудничества "в области энергетики с целью углубления их долгосрочного энергетического партнерства". Речь идет о краткосрочных и долгосрочных поставках газа из Норвегии.

Норвегия - крупнейший экспортер нефти и газа среди европейских стран. Страна обеспечивает примерно четверть потребления всего газа в Европе.

Недавно Германия выразила опасение, что Россия может полностью прекратить поставки газа под предлогом ежегодного техобслуживания своего основного экспортного газопровода.

Также на фоне сокращения российских поставок некоторые страны ЕС захотели возобновить работу угольных электростанций. Деятельность последних негативно сказывается на окружающей среде.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1975498-es-dogovorilsya-s-norvegiey-ob-uvelichenii-postavok-gaza/