Япония запретит экспорт грузовых автомобилей в Россию

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Министр экономики, промышленности и торговли Японии Коити Хагиудо заявил, что их страна в рамках очередного пакета санкций запрещает с 17 июня экспортировать в Россию грузовые машины, бульдозеры и самосвалы, передает РБК.

Хагиудо во время пресс-конференции, которая транслировалась на YouTube, сообщил, что после введенного в начале июня запрета на экспорт в Россию продукции, "способствующей укреплению промышленной инфраструктуры", следующим их шагом будет запрещение вывоза грузовых автомобилей, бульдозеров и самосвалов на территорию России.

Кроме того, в список запрещенных для экспорта товаров вошли стальные резервуары для хранения и другие подобные емкости, локомотивы для железных дорог, автомобили для обслуживания железных дорог, парогенераторы, газовые насосы, вакуумные насосы, газовые компрессоры, вентиляторы. Под ограничения также попали конвейеры и другие подъемные, погрузочные или разгрузочные машины, механические экскаваторы, бурильные машины, ткацкие станки и комплектующие для них, транспортные машины и некоторые их части, измерительное оборудование и их части и другое.

Ранее власти Японии запретили экспорт 3D-принтеров и еще 13 высокотехнологичных товаров в Россию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1973502-yaponiya-zapretit-eksport-gruzovyh-avtomobiley-v-rossiyu/