Украина подала в ЕСПЧ иск против России

Здание Европейского суда по правам человека в Страсбурге. Фото : gettyimages.com

Министерство юстиции Украины подало иск в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) против России, передает РБК со ссылкой на украинское ведомство.

Россию обвиняют в нарушении ряда положений Европейской конвенции по правам человека в связи с войной.

В частности, это ст. 2 (право на жизнь), ст. 3 (запрещение пыток), ст. 5 (право на свободу и личную неприкосновенность), ст. 8 (право на уважение частной и семейной жизни), ст. 9 и 10 (свобода мысли, совести, религии и выражения мысли), ст. 11 (свобода собраний и объединений) и ст. 1 протокола 1 (защита собственности).

Как гласит иск, речь идет о событиях, произошедших на территории Украины с 24 февраля до фактического вывода российских сухопутных войск из Киева и окрестностей 7 апреля.

В документе Украина требует от России вывести свои войска и выплатить компенсации потерпевшим.

В конце марта ЕСПЧ постановил, что Россия перестает быть стороной в Европейской конвенции по правам человека с 16 сентября. До этого времени жалобы, направленные против российской стороны, будут рассматриваться.

Но в июне Путин подписал ряд законов, которые позволяют России не исполнять решения ЕСПЧ, принятые после 15 марта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1975479-ukraina-podala-v-espch-isk-protiv-rossii/