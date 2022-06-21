Палата представителей США предложила выделить ВС Украины 450 млн долларов

Флаг США. Фото: Jim Young/Bloomberg via Getty Images

В проекте закона о военном бюджете США на 2023 финансовый год предлагается выделить вооруженным силам Украины 450 млн долларов, передает "Европейская Правда".

Автором проекта является Комитет по вооруженным силам Палаты представителей США.

Законопроект предусматривает возмещение запасов вооружений в странах, которые оказали Украине поддержку в виде предоставления военной техники. А также гумпомощь в разминировании украинских территорий.

Помимо этого, министерство обороны США будет обязано каждый квартал отчитываться перед Конгрессом о пополнении военных запасов в Штатах и государствах-союзниках.

Общий объем оборонного бюджета США на 2023 год может составить 772 млрд долларов.

Ранее стало известно, что страны ЕС могут выделить Украине кредит в размере девяти миллиардов евро.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1974988-palata-predstaviteley-ssha-predlozhila-vydelit-vs-ukrainy-450-mln-dollarov/