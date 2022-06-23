Германия выразила опасение, что Россия может полностью прекратить поставки газа

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Правительство Германии выразило опасение, что Россия может полностью прекратить поставки газа в страну под предлогом ежегодного техобслуживания своего основного экспортного газопровода, передает Financial Times.

Это может резко увеличить риск энергетического кризиса в Германии - одной из крупнейших экономик Европы.

Основной экспортный трубопровод России должен быть закрыт на две недели с середины июля для технических работ, которые проводятся каждый год. Немецкая сторона опасается, что за это время поставки российского газа могут вообще прекратиться.

На данный момент Германия пытается к зиме заполнить свои газовые хранилища. И поставки газа ей необходимы.

Также страна намерена перезапустить угольные электростанции. Последние являются вынужденной мерой, так как подобные станции загрязняют окружающую среду. Угольные станции хотят запустить и другие страны ЕС - Австрия, Италия и Нидерланды.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1975395-germaniya-vyrazila-opasenie-chto-rossiya-mozhet-polnostyu-prekratit-postavki-gaza/